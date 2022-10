Moradora de Juranda acusa mulher de agressão por ciúmes do marido

Uma mulher procurou o destacamento da Polícia Militar, em Juranda, na tarde dessa quarta-feira, para relatar que foi ameaçada por outra mulher.

A vítima disse que estava numa padaria quando foi surpreendida por uma mulher que a acusou de estar tendo um caso com o marido dela.

Após ofensas, a vítima teria sido agredida com tapas no rosto. A denunciante ainda relatou que depois recebeu mensagens com ameaças via WhatsApp. A Polícia Militar coletou todas as informações e registrou o boletim de ocorrência.