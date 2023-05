Acidente envolvendo dois veículos na PR-317 deixa motorista ferido

Dois veículos envolveram-se em um grave acidente no início da noite deste domingo, 7, na rodovia PR-317, próximo ao distrito de Ivailândia, em Engenheiro Beltrão.

A colisão envolveu um Citroen Cactus e um Renault Sandero. Segundo as informações colhidas no local pelas equipes de reportagem, os dois veículos seguiam sentido Maringá a Campo Mourão.

O motorista do Citroen estava na frente e ao reduzir para acessar o distrito Ivailândia acabou sendo atingido na traseira pelo Renault Sandero que vinha logo atrás.

Com o impacto, o motorista do Sandero ficou ferido e precisou ser atendido por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros que estiveram no local. Ele foi hospitalizado em Campo Mourão.

Uma criança também se feriu, mas não precisou ser encaminhada ao hospital. Os dois veículos tiveram danos de grande monta. A Polícia Rodoviária foi acionada e vai apurar as circunstâncias do acidente.