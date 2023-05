Mulher bate em carro estacionado e destrói porta de loja ao tentar atropelar pessoas

Após beber, a motorista de um veículo VW/Gol acabou batendo em outro carro ao tentar estacionar, dando início a uma grande confusão no centro de Campo Mourão. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (6), na Avenida Capitão Índio Bandeira.

Segundo informações da Polícia Militar, na hora de estacionar ela acabou batendo de leve em outro carro que estava estacionado. O incidente foi presenciado pelo proprietário do carro atingido por ela e ouras pessoas que estavam em um lanche.

Houve discussão entre as partes e a mulher teria sido agredida. Furiosa, ela acelerou o carro na tentativa de atropelar as pessoas que discutiram com ela, mas acabou batendo na porta de vidro de uma loja, que ficou destruída. Ninguém ficou ferido.

Acionada, e PM foi ao local e constatou que a mulher estava em visível estado de embriaguez, o que foi confirmado pelo etilômetro (0,44 mg/l). Ela recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia de Polícia Civil.