Acidente envolve três veículos no centro de Campo Mourão

Três veículos envolveram-se em um acidente na área central de Campo Mourão, na noite desta quinta-feira. Um deles estava estacionado. A colisão deixou duas pessoas feridas, mas sem gravidade.

De acordo com as informações, o acidente ocorreu por volta das 20h25, no cruzamento da avenida Capitão Indio Bandeira, com a rua São José, envolvendo um Fiat Uno, uma VW/Saveiro e um GM/Celta.

O motorista do Fiat Uno, de 64 anos, subia a rua São José, sentido Perimetral/Centro e acabou invadindo a avenida. A condutora da Saveiro, de 34 anos, que seguia pela Capitão Indio Bandeira, sentido Centro/Asa Leste, não conseguiu desviar e a batida foi inevitável.

Com o impacto, a Saveiro bateu no Celta, que estava estacionado na rua São José. O Fiat subiu a calçada e quase bateu em um poste. Os dois condutores tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital. Os veículos tiveram danos de grande monta.