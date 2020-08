Unicampo com inscrições abertas para cursos de Pós-Graduação

A Faculdade Unicampo, de Campo Mourão, está com inscrições abertas para cursos de Pós-graduação nas áreas de Educação, Enfermagem, Gestão, Psicologia e Tecnologia da Informação.

A Instituição oferece os cursos de Neuroaprendizagem e Práticas Pedagógicas na Educação Inclusiva, Psiquiatria e Saúde Mental, Urgência e Emergência, UTI Neonatal e Adulto, MBA – Gestão de Equipes: Lideranças, Coachinng e Mentoring, Transtorno do Espectro Autista – TEA, Oncologia: Atenção Multiprofissional, Avaliação Psicológica, Clínica Psicanalítica: Fundamentos e Práticas, Psicologia Clínica Junguiana, MBA _ Marketing, Comunicação, Mídias Digitais e Vendas, Desenvolvimento Web Mobile-Webmob, Enfermagem Obstétrica e MBA – Gestão de Pessoas do Operacional ao Comportamental. Os cursos têm, em média, 420 horas/aula e terão início em 26 de setembro do corrente ano.

A Instituição tem tradição de mais de 20 anos na oferta de cursos de Pós-Graduação. Atualmente ministra mais de 20 cursos, atendendo aos profissionais de mais de 30 municípios do Vale do Piquirivaí e de outras regiões do Paraná. A Faculdade Unicampo é fruto do sucesso alcançado pelo Instituto Makro União de Pós-graduação.

Os novos cursos de Pós-Graduação oferecidos pela Instituição terão duração de 12 a 18 meses, com aulas que poderão ser ofertadas tanto presenciais quanto remotas, concentradas nos finais de semana (sexta-feira à noite e sábado). As aulas presenciais serão adotadas tão logo sejam suspensas as restrições decorrentes da pandemia da COVID-19.

Para mais informações, os interessados podem obter diretamente na Faculdade Unicampo (Via Rosalina Maria dos Santos, 927, saída para Cascavel – BR 369) ou pelo wapp (44) 99748.0880 ou ainda pelos telefones (44) 3016-7100 e 0800-600-5059. Também pelo e-mail [email protected]