Acidente envolve duas motos na Perimetral e deixa rapaz ferido

A condutora de uma motocicleta Honda Biz, de 30 anos, provocou um acidente de trânsito, na Perimetral Tancredo Neves, ao manobrar em local proibido, entre as chamadas “tartarugas”, que dividem das duas pistas. O acidente ocorreu por volta das 11h10 desta quinta-feira, próximo à esquina com a Avenida das Torres.

Sem perceber a aproximação de outra moto, ela acabou se envolvendo em uma colisão com uma Honda 150cc, conduzida por um rapaz de 26 anos. Ele sofreu ferimentos e foi atendido pelo Siate.

Segundo as informações, o condutor da Honda 150cc seguia sentido Parque de Exposições/Lar Paraná. A mulher que estava na Honda Biz, trabalha em uma oficina mecânica e ao sair do local, tentou cruzar entre as tartarugas para acessar a Perimetral, quando ocorreu o choque.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência.