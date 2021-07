A partir de sábado toque de recolher começa às 23 horas

Novo decreto municipal que começa a vigorar a partir de sábado (10) muda das 22 horas para as 23 horas o início do toque de recolher, que vai até as 5 horas. Os trailers de lanches também ficam autorizados a colocarem mesas nas calçadas para atendimento presencial até as 23 horas. Quanto aos demais estabelecimentos, continua proibido mesas nas calçadas.

Outra novidade é a permissão para locação e o uso de brinquedos, observando várias regras de prevenção quanto a contaminação da Covid-19 e também o regramento da legislação municipal. A decisão foi tomada pelo Comitê Municipal de Gestão de Crise, em reunião realizada dia 5 de julho. O novo decreto vigora até dia 20 de julho.

As demais medidas restritivas permanecem inalteradas, como eventos, controle de entrada de pessoas no comércio, práticas de esportes coletivos, entre outros. O atendimento presencial nas repartições públicas municipais está mantido, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.

“O Comitê reúne-se toda semana para analisar a situação e as decisões são sempre com base em parecer técnico. Não gostaríamos que tivesse nenhum tipo de restrição, mas infelizmente ainda não tem como voltarmos à normalidade e por isso é necessário a colaboração de todos para que possamos liberar outras atividades o mais breve possível”, salienta o prefeito Tauillo Tezelli.