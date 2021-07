Acidente envolve duas carretas em semáforo e deixa motoristas feridos

Duas carretas envolveram-se em um grave acidente no semáforo da avenida Miguel Luiz Pereira, cruzamento com a avenida Irmãos Pereira, na tarde desta quinta-feira, em Campo Mourão. A colisão traseira ocorreu por volta das 16h30.

Segundo as informações, a carreta (basculante) atingida na traseira, estava carregada com areia. O motorista teria reduzido a velocidade para parar no sinal vermelho, quando o condutor de outro caminhão carregado com produtos perecíveis, não percebeu e bateu forte na sua traseira.

Com o impacto, a cabine da carreta ficou bastante danificada e o motorista de 33 anos sofreu ferimentos graves. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

O motorista da carreta carregada com areia, atingida na traseira, também teve ferimentos leves e foi levado pelo Samu ao Pronto Socorro. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para controlar o tráfego de veículos que ficou comprometido e perigoso no local.