Rapaz é detido em Roncador com armas, munições e drogas

Um morador de Roncador, de 23 anos, foi preso pela Polícia Militar e, na casa dele, foram apreendidas três armas de fogo. A ocorrência foi na tarde dessa quarta-feira, na cidade de Roncador.

Além das armas e munições, os policiais apreenderam 116 gramas de maconha, uma porção de cocaína e 77 microtubos eppenderorfs para acondicionar a droga.

A ação teve início quando a equipe estava em patrulhamento e avistou um carro com um rapaz já conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a abordagem os policiais perceberam que no carro havia restos de maconha.

Uma quantia em dinheiro trocado também estava no veículo. Ao ser questionado, o rapaz disse que havia comercializado duas porções de maconha, porém a parte do dinheiro seria seu pagamento.

Ao ser questionado se havia mais drogas ou armas em sua residência, o acusado disse que ia colaborar com os policiais e informou que havia armas na parte externa da casa.

No local informado, os policiais encontraram uma garrucha calibre 36 e mais duas armas, sendo mais uma garrucha calibre 32 e uma espingarda calibre 22.

Diante da situação de flagrante, o rapaz foi encaminhado, juntamente com a droga e as armas, até a delegacia de Polícia Civil de Iretama.