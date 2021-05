Acidente envolve carro e caminhão na Perimetral

Uma violenta colisão entre um veículo Ford Ka, placas de Naviraí (MS), e um caminhão baú, com placas de Maringá, deixou o automóvel com danos de grande monta, porém não fez vítimas.

A colisão ocorreu por volta das 12 horas desta sexta-feira, na Perimetral Tancredo Neves, esquina com a rua Eulália Carneiro Campos, no semáforo de acesso ao jardim Alvorada. O motorista do caminhão relatou que estava parado no cruzamento, aguardando na rua Eulália Carneiro Campos, para fazer a travessia na Perimetral.

Ele disse que ao abrir o sinal, iniciou a travessia, momento em que o veículo Ford Ka, que seguia pela Perimetral, sentido Coamo/Lar Paraná acabou não parando e batendo em cheio na lateral do caminhão.

Apesar da gravidade da colisão, a motorista do Ford Ka, de 22 anos e a passageira, de 49, não se feriram. A equipe do Samu esteve no local, mas elas dispensaram o atendimento.