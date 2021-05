Nesta sexta e sábado, lojas abrem em horário especial 

Para que os consumidores possam realizar suas compras sem atropelo e com mais tranquilidade, o comércio lojista de Campo Mourão vai funcionar em horário especial neste final de semana marcado pelo transcurso do Dia das Mães. Nesta sexta-feira (7/5), as lojas atenderão das 9 às 22 horas. Já no sábado (dia 8/5) permanecerão abertas das 9 às 17 horas.

O horário dilatado beneficia sobretudo aqueles que trabalham em horário normal e que normalmente dispõem de pouco tempo para realizar suas compras no comércio. Com o horário especial, viabilizado através da Associação Comercial e Industrial (Acicam), do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) e do Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam), os consumidores poderão visitar as lojas e pesquisar produtos e preços antes de realizar suas compras.

O Dia das Mães constitui-se na segunda data especial em termos de vendas no ano, superada apenas pelo Natal. Segundo comerciantes mourãoenses, a procura por presentes para as mães já é grande nas lojas da cidade e a expectativa é de que o movimento e as vendas aumentem consideravelmente até sábado. Em busca de uma maior variedade de opções, muitos consumidores residentes em cidades da região se deslocam até Campo Mourão para realizar suas compras.

PRÊMIOS

A campanha “Minha Mãe é uma Joia”, liderada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), vai sortear 10 vale compras de R$ 300,00, 10 cestas de produtos de beleza e uma joia entre os consumidores que fizerem compras nas lojas participantes da promoção. Também continuarão a concorrer automaticamente em outras duas campanhas da Acicam: do Dia dos Namorados e do Dia dos Pais.

O sorteio dos prêmios do Dia das Mães está marcado para o dia 28 de maio, em evento com a participação de diretores da Acicam, representantes das empresas patrocinadoras e profissionais da imprensa.

As empresas participantes da promoção estarão identificadas por cartazes da promoção, que tem o apoio da Coamo Alimentos, Unimed Campo Mourão, Sicredi, Coopercard e Sicoob.