Acidente envolve caminhão e circular em Campo Mourão

Um acidente envolvendo um caminhão e uma circular do transporte coletivo de Campo Mourão foi registrado no início da tarde desta sexta-feira, 2. O acidente ocorreu na rua Ponta Grossa, no jardim Ipanema, em Campo Mourão.

De acordo com informações coletadas no local, o motorista do caminhão teria invadido a via preferencial provocando a colisão. Apesar do susto, a colisão não deixou feridos. Ambas as partes entraram em acordo no local não sendo necessário a intervenção da Polícia Militar