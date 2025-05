Em 6 anos, Campo Mourão captou R$ 9,1 milhões de IR para entidades

Não apenas manter em Campo Mourão contribuições do Imposto de Renda que iriam para Brasília e dificilmente voltariam para o Município, mas destinar esses recursos para entidades filantrópicas locais que atendem cerca de quatro mil crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social. E engana-se quem pensa que esse volume de recursos captado anualmente é pequeno.

Apenas nas últimas seis edições da campanha “Imposto de Renda Solidário” foram retidos na cidade e destinados a entidades locais R$ 9.189.278,83 do IR devido por contribuintes pessoas físicas e jurídicas. Através do Fundo Municipal da Criança e Adolescente foram repassados R$ 4.721.336,12. Já pelo Fundo Municipal do Idoso (FMI) foram destinados R$ 4.467.942,71. Na campanha 2023/2024 foram captados R$ 1.171.9122,54 para o FMI e mais R$ 894.429,25 para o FMDCA, beneficiando – no total – 14 entidades sociais/projetos.

Mas outros referenciais podem ser utilizados para aquilatar a real relevância dos resultados alcançados pela campanha que é realizada em Campo Mourão há cerca de 28 anos. Um deles é o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social para 2025, que é de R$ 20,6 milhões (aí incluído custeio de toda a equipe de pessoal do órgão, veículos, programas, etc.).

Os recursos do IR mantidos na cidade e destinados às instituições ao longo dos últimos aproximadamente 30 anos foram fundamentais para a estruturação das próprias entidades e melhorias das condições de funcionamento e atendimento. Hoje são indispensáveis para a manutenção do atendimento oferecido aos seus usuários.

A mobilização anual pela captação de doações é liderada pelo Fórum de Entidades e tem o engajamento dos profissionais ligados ao Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam), que empenham-se na sensibilização dos contribuintes ao fazerem sua declaração do IR. Até mesmo porque o Município tem potencial para arrecadar muito mais para as entidades. Segundo a própria Receita Federal, Campo Mourão tem capacidade de arrecadar até R$ 6.986.484,48 neste ano.

Outro ponto a se destacar é que os projetos apresentados pelas entidades filantrópicas para receber esses recursos são submetidos a rigorosos critérios de avaliação pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente e do Conselho Municipal do Idosos, que também acompanham a aplicação.