Acidente entre três veículos mata dois e deixa seis feridos na rodovia BR-369

Um trágico acidente envolvendo três veículos causou a morte de duas pessoas e deixou outras seis feridas, das quais quatro em estado grave. O acidente ocorreu por volta das 22h45 de sábado, 24, na rodovia BR-369, próximo ao trevo de Juranda.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo VW/Parati bateu na traseira de um GM/Corsa, rodou na pista e chocou-se na sequência de frente com um VW/Golf. Já o Corsa, com o impacto, caiu em um barranco.

Morreram no acidente, o motorista do Corsa, de 57 anos, morador em Mamborê, e também o motorista da Parati, de 19 anos, residente em Ubiratã. Os dois foram ejetados dos veículos e não resistiram aos ferimentos.

No Corsa, o motorista estava acompanhada de um passageira que também foi lançada para fora do carro e ficou gravemente ferida. Eles não usavam o cinto de segurança.

Na Parati viajavam quatro pessoas. Os dois passageiros do banco traseiro estavam sem cinto; condutor e passageiro do banco dianteiro usavam cinto, mas o dispositivo não resistiu ao impacto e arrebentou.

No Golf, o motorista estava acompanhado de um passageiro, mas ambos sofreram apenas lesões leves. Os feridos foram internados em hospitais de Campo Mourão e Ubiratã. Já os corpos dos dois mortos foram recolhidos pelo IML de Campo Mourão.

Com informações: Assessoria de Comunicação/PRF