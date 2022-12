Homem é gravemente ferido com facada em Boa Esperança

O dia de natal foi marcado por um ato de extrema violência em Boa Esperança, onde um homem foi esfaqueado na barriga e a enteada dele sofreu fratura de costelas. As agressões partiram de três homens, no distrito de Alto Palmital, por volta das 20h45 de ontem.

A Polícia Militar foi informada da ocorrência pela equipe médica do Centro de Saúde de Boa Esperança. No local os policiais encontraram o homem de 39 anos com grave ferimento na barriga.

A enteada dele disse que a família estava na praça da igreja de Alto Palmital quando um homem teria se aproximado dela e de sua mãe e começado a provocá-las de maneira gratuita, inclusive fazendo gestos obscenos.

Elas teriam questionado o rapaz, que saiu do local e retornou com mais dois jovens, os quais passaram a agredir as duas com socos e chutes, Diante da situação, o padrasto dela (companheiro de sua mãe) interveio para evitar as agressões e também foi agredido com socos e chutes.

Na sequência, um dos acusados pegou uma faca e desferiu um golpe na barriga dele. O médico informou que o estado da vítima era muito grave e ele foi removido para um hospital de Campo Mourão. A jovem agredida também fraturou as costelas.

Os policiais coletaram todas as informações acerca dos acusados, inclusive nomes e apelidos para que sejam tomadas as devidas providências.