Acidente entre quatro veículos fere oito pessoas na região

Um grave acidente com envolvimento de quatro veículos deixou oito pessoas feridas na região. O acidente ocorreu por volta das 18h desse sábado, 18, na rodovia PR-468, próximo a Moreira Sales.

Envolveram-se no acidente, dois veículos da marca VW/Gol, um GM/Kadet e um I/VW Tiguan. Conforme informações apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual, a colisão iniciou entre o veículo GM/Kadet, que seguia sentido Moreira Sales/Goioerê e um Gol. As circunstâncias da batida não foram divulgadas.

Com o impacto, o Gol rodou na pista e, na sequência, o motorista de um outro veiculo Gol não conseguiu desviar e também colidiu contra o Kadet, parando às margens direita da pista.

Em seguida, o Tiguan também colidiu no Kadet e foi parar fora de pista. O acidente resultou em oito pessoas feridas. Elas foram encaminhadas ao Hospital Santa Casa, de Goioerê, com ferimentos de pequena e média gravidade.

Entre as vítimas havia uma criança de 11 anos, passageira do Kadet. Apenas o motorista do Tiguan, de 53 anos, não se feriu. Os veículos tiveram danos de média e grande monta.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual