CM/Futsal recebe o Foz pela Liga Nacional, neste domingo

O Campo Mourão Futsal recebe neste domingo (19), no tradicional horário das 11h da manhã na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Foz Cataratas em mais uma rodada da Liga Nacional.

Todo trabalho já vem sendo comandado pelo recém contratado técnico Juninho, que fez sua estreia na terça-feira no empate em 1 a 1 com o Cascavel pelo Paranaense Série Ouro. Depois do confronto, a equipe se apresentou no feriado de quinta-feira, e faz o último treino na tarde deste sábado, horas antes do duelo com o time iguaçuense. “Estamos na reta final de preparação para o jogo. O grupo vem trabalhando com muita intensidade para que possamos obter a vitória no domingo”, afirma Juninho, confiante no trabalho que inicia no comando da equipe.

Vivendo momentos distintos na competição, Campo Mourão é o 20º colocado com oito pontos, enquanto o time do Oeste está na 11ª posição, com 15 pontos. Antigos rivais no estadual e desde 2019 na LNF, cada embate entre as equipes é sempre cheio de equilíbrio e emoção, bons ingredientes para apreciação do torcedor, que deve comparecer em bom número na Arena.

“A partir de agora todos os jogos tem característica de final de campeonato para nós. Ou seja, a gente tem que minimizar os erros para somar o maior número de pontos possíveis. Temos um elenco muito bom, competitivo e de qualidade. Tenho certeza absoluta que vamos corresponder todas as expectativas”, garante o treinador, que terá todo o grupo à disposição para o compromisso deste final de semana.

Os ingressos para arquibancada estão à venda com preço promocional de R$ 15,00 no site do Campo Mourão Futsal, basta acessar https://campomouraofutsal.com.br/.