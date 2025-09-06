Acidente entre Peabiru e Araruna mata jovem de 18 anos

Um trágico acidente de trânsito registrado no início da manhã este sábado (6) resultou na morte do jovem Reinaldo Gabriel Braga Faustino Oliveira, de 18 anos, na rodovia PR-465, entre Araruna e Peabiru.

De acordo com informações, o carro conduzido por Reinaldo foi atingido na traseira por um Audi A3, que seguia no mesmo sentido da via, de Araruna a Peabiru. Com o impacto, o veículo do jovem ficou destruído.

Um caminhoneiro que passava pelo local presenciou o acidente e tentou acionar o resgate, mas devido à falta de sinal na região, precisou dirigir alguns quilômetros até conseguir contato e chamar o socorro.

O motorista do Audi, segundo testemunhas, teria abandonado o carro após a colisão, retirado um objeto do porta-malas e fugido do local.

As equipes de resgate chegaram em seguida e encontraram Reinaldo preso às ferragens. Ele precisou ser desencarcerado, com a lateral do veículo sendo cortada para que os bombeiros pudessem retirá-lo. O jovem foi então encaminhado ao hospital para a ambulância do SAMU.

Durante o deslocamento em direção a Peabiru, onde haveria encontro com as equipes do suporte avançado do SAMU, a vítima apresentou agravamento do quadro e precisou ser intubada ainda na rodovia.

Reinaldo foi levado em estado gravíssimo ao Hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, mas, no início da tarde, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente, assim como a identidade e o paradeiro do motorista do Audi A3, seguem sendo investigadas.