Acusada de ter matado mulher a facadas em Mamborê é presa pela polícia

A principal suspeita pelo assassinato de Ana Paula Bueno Rodrigues, 38 anos, ocorrido em Mamborê, no último sábado, 30 de agosto, já está presa preventivamente.

A prisão foi concretiza pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira, 4. A suspeita já havia se apresentado à delegacia anteriormente, acompanhada de um advogado, mas como não havia um mandado de prisão expedido, ela foi liberada.

Com base no depoimento, o delegado de Mamborê, Anderson Sérgio Romão, solicitou a prisão preventiva ao Ministério Público, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Localizada na tarde de ontem, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão, onde permanecerá à disposição da justiça.

Em seu depoimento, a mulher alegou não se recordar com clareza dos fatos, afirmando ter ingerido bebida alcoólica antes do crime.

Testemunhas, porém, relataram que, armada com uma faca, ela chamava uma outra mulher para fora da residência para conversar, quando Ana Paula, teria saído na calçada para tentar dialogar com a suspeita, que reagiu de forma agressiva, ferindo a vítima com três facadas.

Conforme o laudo médico, a vítima foi atingida no braço direito, na região lombar e na mama esquerda, com uma perfuração que atingiu o coração, sendo esta a causa direta da morte. A faca usada no crime foi encontrada e apreendida pela Polícia Militar.

Inicialmente, o caso foi registrado como lesão corporal grave, mas foi reclassificado como homicídio qualificado após a morte da vítima. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e identificar possíveis coautores.

O CRIME

Segundo o delegado Romão, o assassinato aconteceu por volta das 19h do último sábado, 30, em frente a uma residência na Rua Vereador Sidnei Barth, na Vila Operária, área central da cidade. A vítima, Ana Paula, estava visitando uma amiga que era vizinha da suspeita. Investigações apontam que as duas vizinhas já possuíam desavenças anteriores, inclusive por conta de som alto.

No dia do ocorrido, uma discussão teve início à tarde. “A autora começou a desafiar essas duas outras mulheres para saírem da residência e acertarem as contas na rua”, relatou o delegado.

Armada com uma faca escondida nas costas, a suspeita chamou a vítima até o portão. Ao sair, Ana Paula foi violentamente atingida com três facadas. Durante a luta que se seguiu, ambas caíram, e populares conseguiram desarmar a agressora. A vítima foi hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos.

Com informações: Cidade Destaque