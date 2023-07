Acidente entre moto e caminhoneta mata uma adolescente de 15 anos na Estrada Boiadeira

A adolescente Fernanda Bueno Zanoni, de 15 anos, morreu vítima de um trágico acidente ocorrido por volta das 19h05 desse domingo (09), na rodovia BR 487 (Estrada Boiadeira), em Tuneiras do Oeste. A moto em que ela estava pilotada pelo seu namorado, foi atingida na traseira por uma caminhonete VW/ Amarok, com placas de Umuarama.

Os dois veículos se dirigiam no sentido Campo Mourão a Tuneiras do Oeste, quando a caminhoneta chocou-se violentamente contra a Honda/NXR 160 BROS. A adolescente, residente em Cianorte, que estava na garupa morreu no local.

O condutor da motocicleta e namorado dela, de 22 anos, sofreu ferimentos generalizados e foi encaminhado a um hospital de Tuneiras do Oeste.

O condutor da caminhonete, um idoso de 64 anos, não se feriu. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool. Além da PRF, equipes de socorristas, Polícia Científica e IML compareceram ao local para atendimento dessa ocorrência.