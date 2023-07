Briga por dívida com drogas deixa rapaz ferido a facada em CM

Uma briga motivada por uma dívida de R$ 20,00 por drogas terminou com um rapaz ferido a facadas na região torácica no conjunto Fortunato Perdoncini, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo, por volta das 04h45.

Foram detidos pelas agressões um rapaz de 18 anose um adolescente de 16. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local encontrou um outro homem tentando impedir as agressões. Ele disse que a vítima era irmão de sua namorada e por isso tentou ajudá-lo.

Os dois agressores foram encaminhados para a delegacia, enquanto o ferido foi encaminhado ao hospital pelo rapaz que tentou impedir as agressões. Na delegacia um dos detidos disse que devia R$ 20,00 para a vítima pela compra de maconha.

A rixa começou quando o rapaz (ferido neste domingo) teria o agredido e feito ameaças no momento da cobrança da dívida. Para se vingar ele teria reagido de forma violenta na madrugada deste domingo.

Já o adolescente apreendido contou que só entrou na briga por ser primo do agressor. No momento da prisão em flagrante um deles jogou o cabo da faca que teria quebrado a lâmina durante as agressões. Só mais tarde a parte cortante da faca foi localizada e encaminhada para a delegacia.