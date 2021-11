Acidente entre duas motos deixa duas vítimas gravemente feridas

Uma violenta colisão entre duas motocicletas no semáforo do Hipermercado Condor, na Perimetral Tancredo Neves, deixou duas pessoas gravemente feridas. O acidente ocorreu na noite dessa sexta-feira, no cruzamento com a rua Quinto Slomp.

Segundo populares que presenciaram o acidente, a condutora da motocicleta Honda CG 150 de 20 anos, que seguia pela Perimetral, sentido Coamo/Lar Paraná, acabou sendo atingida pela outra moto também CG 150.

O motociclista também trafegava pela Perimetral, em sentido contrário e a colisão ocorreu quando ele cruzou na frente da moto da jovem para acessar a rua Quinto Slomp

A mulher não conseguiu evitar o impacto e com o choque os dois caíram. Ela sofreu escoriações no rosto, braços e pernas.

Já o condutor da outra motocicleta sofreu uma fratura exposta em uma das pernas, e várias escoriações pelo corpo. Ele acabou perdendo a consciência por algum tempo. A motociclista também ficou inconsciente, mas recuperou os sentidos antes de dar entrar no hospital.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu prestaram atendimento às vítimas. As motocicletas tiveram danos de grande monta.