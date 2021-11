Por Elas: passeata exige direito à segurança de mulheres em CM

Na segunda-feira (22), a partir das 17h30, na Praça da Catedral São José, um evento organizado por grupos organizados de mulheres de Campo Mourão, com apoio da vereadora Naiany Hruschka Salvadori vai reunir mulheres de toda a cidade para exigir o direito à segurança. No evento, chamado ” Por Elas”, homens e mulheres são convidados a participar, vestidos de lilás ou rosa, para apoiar o retorno de uma rede de proteção à mulher em Campo Mourão.

“Estou cada dia mais angustiada porque a rede de proteção está desmantelada”, explica a vereadora Naiany. O evento será base para lançar uma Carta Aberta em Defesa das Mulheres Mourãoenses. O documento, que pede reforço na segurança da cidade, será encaminhada aos órgãos policiais, Governo do Estado, Prefeitura Municipal, Ministério Público e representantes do Poder Judiciário. De acordo com Naiany, a carta também pede que as mulheres mourãoenses possam acompanhar detalhadamente todo o processo contra o acusado de estupro e exigir sua punição.

O Por Elas também servirá para solicitar apoio ao Governo do Estado para a reestruturação da Delegacia da Mulher, com agentes mulheres e delegada. “Nesta semana tivemos a prisão de um violentador e as mulheres que foram atacadas não tiveram um encaminhamento, um atendimento”, lamenta a vereadora. “A nossa rede está esfacelada, com atendimento não estruturado, falta delegada e equipe que possa atender a casos como esse. Isso motiva ainda mais criminosos a realizarem atos como esses na nossa cidade”, finaliza Naiany.

ENTENDA O CASO

Foi preso na quarta-feira (17), um homem acusado de ter estuprado pelo menos seis mulheres em Campo Mourão. Ele abordava as vítimas de moto e as levava a um local ermo, onde eram violentadas. O homem foi reconhecido por três vítimas, mas, depois da prisão, outras mulheres denunciaram à Polícia Civil terem sido violentadas por ele.

Serviço

Evento Por Elas

Data: Segunda-feira (22 de novembro)

Horário: 17h30min

Local: Praça da Catedral São José