Acidente entre dois veículos termina em capotamento no centro de CM

Um acidente envolvendo dois veículos Chevrolet Cruze terminou em capotamento no final da noite desta segunda-feira (4), na área central de Campo Mourão. A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Guilherme de Paula Xavier com a rua Roberto Brzezinski.

De acordo com informações repassadas no local, um Cruze branco trafegava pela avenida quando, por razões ainda desconhecidas, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um Cruze escuro que estava estacionado. Após a batida, o veículo branco ainda capotou.

O proprietário do Cruze estacionado relatou que saiu de casa ao ouvir o barulho e se deparou com seu automóvel parcialmente destruído e com a roda traseira arrancada. Ele afirmou que tentou dialogar com o motorista do outro carro, que lhe pediu para que a polícia não fosse acionada. No entanto, diante dos danos, o proprietário insistiu e acionou a Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiros também foi mobilizado para prestar atendimento ao condutor do veículo que provocou a batida. Contudo, antes da chegada das equipes, o motorista abandonou o carro e fugiu do local.

A Polícia Militar iniciou buscas e levantamento de dados na tentativa de identificar o condutor foragido e entender os motivos da fuga. Apesar da gravidade da colisão, ninguém ficou ferido. Os prejuízos ficaram restritos aos danos materiais, principalmente no veículo estacionado. O caso segue sob investigação.