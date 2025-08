PM recupera patinete elétrico furtado após acionamento de alarme

A Polícia Militar recuperou um patinete elétrico furtado após a vítima repassar à equipe informações sobre o possível paradeiro do objeto e entregar o controle remoto do alarme do veículo. O fato foi registrado por volta das 21h de ontem, no jardim Nossa Senhora Aparecida.

Com base nos dados fornecidos, os policiais deslocaram-se até uma residência no endereço indicado e encontraram o portão aberto. No local a equipe foi recebida por um homem de 48 anos, proprietário do imóvel. Ainda do lado de fora da casa, em uma área externa, os policiais avistaram o patinete. Ao acionarem o alarme com o controle remoto, foi emitido um sinal sonoro, confirmando a autenticidade do item, que também apresentava as características relatadas pela vítima.

O morador informou que o objeto havia sido levado até a residência por seu enteado, um homem de 28 anos, no último domingo, e que desconhecia a sua procedência. Ele autorizou a entrada da equipe policial e entregou o patinete voluntariamente.

Momentos depois, o enteado compareceu ao local acompanhado de uma mulher de 22 anos. Segundo ele, a jovem teria lhe oferecido o patinete, e ele afirmou que o testaria antes de decidir se realizaria ou não a compra. Já a mulher declarou que teria adquirido o patinete na sexta-feira anterior, no jardim Barleta, pagando R$ 20,00 a um homem não identificado.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para as providências cabíveis.