Acidente entre dois caminhões, carro e moto deixa casal ferido

Um gravíssimo acidente envolvendo quatro veículos deixou um casal e um motociclista feridos na PRC 487, na saída de Campo Mourão para Luiziana. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, 10, em frente ao Moinho de Trigo da Coamo.

Apesar da gravidade do acidente, o casal que estava em um veículo Peugeot, que ficou prensado entre dois caminhões não sofreu ferimentos graves. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, os quatro veículos seguiam na mesma direção, sentido Campo Mourão e Luiziana.

A batida ocorreu no momento em que um caminhão VW reduziu a velocidade. O motociclista que vinha logo atrás também segurou, porém, o condutor de um veículo Peugeot não conseguiu reduzir e bateu na moto.

O motociclista foi lançado para fora da pista. O Peugeot ainda foi atingido violentamente na traseira por um outro caminhão, um Ford Cargo. Com o impacto o carro foi prensado na traseira do primeiro caminhão, o que fez com que o mesmo ficasse totalmente destruído.

O casal ficou preso às ferragens, mas consciente o tempo todo. Os dois foram atendidos e retirados das ferragens por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu. Ambos foram encaminhados a hospitais de Campo Mourão, assim como o motociclista.

No banco traseiro do automóvel havia uma cadeirinha de criança, mas vazia. Caso tivesse alguma criança no equipamento, poderia ter morrido pela força do impacto. A Polícia Rodoviária Estadual precisou interditar a pista nas duas direções para o atendimento dos socorristas. Com isso, um longo congestionamento se formou em ambos os lados da rodovia.