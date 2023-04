Colisão frontal mata motorista na PRC 487, em Iretama

A Operação Semana Santa terminou neste domingo com mais um grave acidente na rodovia PRC-487, entre Luiziana e Iretama. O motorista de um GM/Corsa Sedan, placas de Campo Mourão, acabou morrendo ao bater de frente com um veículo Toyota Fortuner, com placas de Paraguai. O acidente ocorreu por volta das 17h de ontem.

O motorista do veículo do Paraguai ficou ferido na colisão. Ele disse para a Polícia Rodoviária Estadual que o condutor do Corsa invadiu a pista contrária, provocando a violenta colisão frontal. Com o impacto, os dois carros fora parar fora da pista.

Mais duas pessoas que estavam nos automóveis não se feriram. O motorista do Corsa, de iniciais J.A.M., 47 anos, morreu no local. Já o condutor da Toyota, M.T., 36 anos, foi socorrido por terceiros e encaminhado ao Hospital da Unimed em Campo Mourão.

Após perícia criminal o corpo foi recolhido para o IML de Campo Mourão. Os veículos tiveram danos de grande monta.