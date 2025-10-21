Acidente entre carro e motocicleta deixa mulher ferida em Campo Mourão

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher ferida na tarde desta terça-feira (21), na área central de Campo Mourão. A colisão foi registrada na Avenida Capitão Índio Bandeira, no cruzamento com a Rua São Josafat, por volta das 14h30.

De acordo com as informações levantadas pela Polícia Militar, a motocicleta Honda Biz, conduzida por uma mulher de 43 anos, seguia pela Capitão Índio Bandeira, sentido Asa Leste, quando foi surpreendida por um veículo HB20, com placas de Iretama, que avançou a preferencial. Com o choque, a motociclista foi arremessada a cerca de 10 metros. Apesar do grande impacto, a vítima sofreu apenas ferimentos considerados leves pelos socorristas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e prestaram atendimento à vítima no local, que foi encaminhada ao hospital para avaliação.

A motorista do carro não se feriu.