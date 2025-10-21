Moradora de Farol morre carbonizada após incêndio a residência

Uma moradora da zona rural de Farol morreu carbonizada na tarde desta terça-feira, 21, após a casa em que ela morava pegar fogo. O incidente ocorreu na região distrito de Martinópolis.

A vítima, identificada por Clair Simone Guerreiro Leite, 49 anos, seria cadeirante, condição que pode ter dificultado sua saída da residência a tempo. O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão foi acionado, mas devido a distância, quando chegou a casa já estava totalmente consumida pelo fogo.

O corpo foi encontrado já carbonizado. Equipes da Polícia Cientifica fizeram os trabalhos periciais e o corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.