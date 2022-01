Acidente entre carro e moto deixa rapaz ferido na Perimetral Tancredo Neves

O condutor de uma moto Honda Titan 150cc ficou ferido após bater em um veículo VW/Fox, que o fechou na Perimetral Tancredo de Almeida Neves, próximo ao terminal rodoviário de Campo Mourão. A colisão ocorreu por volta das 15h25 desta quarta-feira, no cruzamento com a rua Cruzeiro do Oeste.

Segundo as informações, tanto o Fox quanto a moto seguiam na mesma direção, sentido Lar Paraná/saída para Maringá. A motorista do automóvel, de aproximadamente 25 anos, que estava à frente, teria sinalizado para fazer a conversão à esquerda, sentido a rodoviária, quando acabou fechando o motociclista.

Com isso, o motociclista bateu na lateral do Fox e caindo na pista. Com algumas escoriações pelo corpo ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital. A motorista do Fox dispensou atendimento.