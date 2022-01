Jovens adventistas participam da Missão Calebe em escola municipal

Um grupo de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Campo Mourão reservou essa semana de férias escolares para a realização de uma ação comunitária, junto à Escola Municipal Manoel Bandeira, no jardim Alvorada. Eles fazem parte do Projeto Missão Calebe, um programa voluntário, de serviço social e testemunho que desafia os jovens adventistas a dedicarem parte das suas férias ao trabalho missionário.

O grupo é acompanhado pelo pastor Otávio Cezario dos Santos Júnior, da Igreja Adventista do 7º Dia de Campo Mourão. O projeto junto à escola Manoel Bandeira começou no domingo passado e segue até a próxima sexta-feira (28).

“Essa atividade faz parte da Missão Calebe, um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, envolvendo os jovens, que se dispõem a dedicar parte das férias escolares para desenvolver atividades sociais”, disse o pastor.

Na Escola Manoel Bandeira, a ação acontece para crianças de 7 a 14 anos. “Elas aprendem a desenvolver atividades de artesanato, ouvem histórias bíblicas e também participam e várias gincanas, além de aprenderem valores de famílias, durante toda essa semana”, declarou pastor Otávio, informando ainda que os jovens vão ajudar na pintura do muro da escola. “É uma forma de contribuírem para que a escola fique mais bonita e acolhedora para receberem os estudantes na volta às aulas.”

O objetivo dessa missão é integrar os participantes às comunidades onde vivem por meio de atividades solidárias. O Projeto Missão Calebe se tornou o maior movimento de jovens adventistas dos últimos anos.

Ele acontece simultaneamente em toda América do Sul e na região Oeste do Paraná são 1.700 jovens envolvidos. O projeto acontece todos os anos durante as férias de verão e de inverno.