Acidente entre carro e moto deixa dois jovens feridos

Em mais um acidente envolvendo motocicleta em Campo Mourão, dois jovens ficaram feridos. A colisão, com um Citroën Xsara Picasso,,placas de Maringá, ocorreu por volta das 17h15 deste domingo, no semáforo da Perimetral Tancredo Neves, esquina com a rua Panambi.

Os dois jovens, de 23 anos, que estavam na moto Honda CG Strada de 200cc, sofreram escoriações pelo corpo, mas sem gravidade.

Segundo as informações, os dois veículos seguiam na mesma direção, sentido Coamo/Lar Paraná. Ambos pararam no sinal vermelho, o Picasso na pista da esquerda e a moto, na direita.

No momento em que sinal abriu, o motorista do automóvel deu a seta para fazer a conversão à esquerda. O motociclista fez a mesma manobra, mas como estava na pista da direita, acabou entrando na frente do veículo e causando a colisão lateral.

Os dois jovens caíram, mas os ferimentos não foram graves. Eles foram atendidos pelo Siate e encaminhados ao Pronto Socorro. A equipe da Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência e apurar a causa do acidente.