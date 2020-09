Hospital informa que Tureck tem melhora discreta a cada dia

O quadro clínico do ex-prefeito de Campo Mourão, Nelson Tureck (Podemos), de 68 anos, continua grave, no hospital Albert Einsten, em São Paulo, onde ele se recupera da covid-19.

No entanto, o último boletim divulgado nesta manhã pelo hospital aos familiares, informa que Tureck começa a apresentar melhora a cada dia, mesmo que discreta.

Segundo o hospital, “dentro da gravidade do caso, Nelson está um pouco melhor que ontem. A parte respiratória melhorou e hoje ele está com menos drogas para manter a pressão. Mas ele continua com diálise e a situação geral é de gravidade, porém está melhor um pouquinho cada dia que passa. Mas é um paciente muito grave que a cada dia tem uma discreta melhora”, informou o médico.

Tureck deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Mourão na noite de terça-feira (1). De lá foi transferido imediatamente para a UTI do hospital Santa Casa, onde foi sedado.

Com o quadro gravíssimo da doença, ele foi transferido ao hospital Albert Einsten (SP), na madrugada de quinta-feira.