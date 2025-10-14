Acidente entre carro e moto deixa casal ferido em Campo Mourão

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas no fim da manhã desta terça-feira (14), em Campo Mourão. A batida aconteceu no cruzamento das ruas Hidejy Kobayashi com a Eufrosina Teodoro de Oliveira, na divisa entre os bairros Cidade Nova e Fortunato Perdoncini.

De acordo com testemunhas, a motocicleta seguia pela Hidejy Kobayashi, quando foi atingida por um Vectra que avançou a preferencial. Com o impacto, o condutor e a passageira caíram no asfalto. A mulher, de aproximadamente 25 anos, sofreu suspeita de fratura no fêmur direito, enquanto o motociclista teve ferimentos leves.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento e encaminharam as vítimas a uma unidade hospitalar. A Polícia Militar registrou o caso, mas testemunhas destacaram que o motorista do carro envolvido retirou o veículo do local antes da chegada das autoridades e do socorro.

O cruzamento já é conhecido por motoristas e moradores por gerar confusão no trânsito. Há sinalizações de pare nas duas vias, mas a sobreposição das placas frequentemente provoca acidentes.