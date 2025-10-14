Rotary Club de Engenheiro Beltrão prepara a 4ª Picanha na Chapa

O Rotary Club de Engenheiro Beltrão estará promovendo no próximo domingo, 19, a 4ª edição da ‘Picanha na Chapa’. O almoço será servido na Casa da Amizade, a partir das 11h30.

A renda será revertida em prol de projetos sociais desenvolvidos no município. Cada convite custa R$ 75,00 com a picanha sendo servida à vontade aos convidados. Crianças de 6 a 10 anos pagam R$ 35,00 – até seis anos não pagam.

O cardápio inclui também frango, farofa, arroz, maionese e salada. O evento com show da dupla Dois Quintos. Os convites podem ser adquiridos com membros do Rotary Club de Engenheiro Beltrão, ou pelo telefone (44) 9 9921-0338 (Bruno Guilherme).