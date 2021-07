Acidente entre carro e carreta na rodovia PR 487, mata motorista

Uma violenta colisão entre uma carreta bitrem e um veículo GM/Corsa, causou a morte de Edmilson Pereira dos Santos, 44 anos, motorista do automóvel, com placas de Guaporema (PR). O condutor da carreta, placas de Manoel Ribas, de 50 anos, não se feriu.

O acidente ocorreu por volta das 05h50 deste domingo, na PR 487, próximo a curva da Usina Mourão, entre Campo Mourão e Luiziana.

O motorista da carreta contou que dirigia sentido Campo Mourão/Luiziana, quando o condutor do Corsa, que seguia em sentido contrário, acabou se perdendo na direção, após fazer a ultrapassagem em outra carreta.

De acordo com a versão do motorista, depois da ultrapassagem, o Corsa tentou retornar para a pista, mas acabou saindo para o acostamento. Na tentativa de retornar para a rodovia, o motorista perdeu o controle da direção e bateu de frente com o bitrem, carregado com minérios.

Com o impacto, o automóvel ficou totalmente destruído, causando a morte instantânea de Edmilson. Já a carreta foi parar fora da pista, em uma plantação de aveia.

A equipe do Siate foi acionada, mas o motorista já estava morto. Foi preciso usar o desencarcerador para fazer a retirada do corpo dos destroços. O corpo foi recolhido pelo IML.