Vítima de acidente de moto, morre Valdir Corral, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão

Morreu no início da noite deste sábado, vitima de um acidente de moto sofrido na quarta-feira (21), o contabilista Valdir Corral, 54 anos. Ele era presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam).

Após o acidente ele foi internado na UTI do hospital Central Hospitalar, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos. O acidente ocorreu no início tarde quarta-feira, na avenida Manoel Mendes de Camargo, esquina com a Rua São José, área central de Campo Mourão.

Corral conduzia uma moto Yamaha Fazer, pela avenida, quando o motorista de um veículo Ecosport, placas de Ponta Grossa, que transitava pela rua São José, acabou invadindo a preferencial.

Com o impacto, Corral caiu e o capacete se soltou, fazendo com que ele batesse cabeça direto no asfalto. Socorrido com ferimentos gravíssimos, ele foi levado ao hospital, mas neste sábado acabou entrando em óbito.

A morte e Corral, que deixa a esposa Natalia e um casal de filhos, Valdir Jr. e Livia, causou muita comoção de amigos e familiares nas redes sociais. Bastante conhecido em Campo Mourão, ele presidiu também o Rotary Club Verdes Campos na gestão 2014/15.