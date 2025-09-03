Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida na BR-272

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira (3) na rodovia BR-272, trecho que liga Campo Mourão a Farol.

De acordo com informações, o caminhão seguia em direção a Farol quando foi atingido lateralmente por um veículo HB20, conduzido por uma professora que também viajava para a cidade para dar aulas. A colisão aconteceu nas proximidades da pousada Fazendinha, durante uma ultrapassagem em área permitida.

Com o impacto, a condutora do HB20 perdeu o controle do carro, mas conseguiu retomar a direção e parar no acostamento. Já o motorista do caminhão não conseguiu evitar a saída de pista. O veículo pesado atingiu o guard-raill, desceu um barranco e colidiu violentamente contra uma árvore.

Um dos ocupantes do caminhão foi arremessado para fora do veículo e sofreu ferimentos no rosto. Ele recebeu atendimento das equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, sendo encaminhado para um hospital de Campo Mourão. Os demais envolvidos não se feriram.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência. O caminhão pertence a uma empresa distribuidora de Campo Mourão e transportava uma carga de tintas com destino a Goioerê.