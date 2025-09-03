Servidores de Campo Mourão são prejudicados com suspensão do cartão alimentação da BK Bank

Servidores públicos da Prefeitura de Campo Mourão estão impossibilitados de utilizar o vale-alimentação fornecido pela BK Bank desde ontem.

Estabelecimentos comerciais, principalmente supermercados, suspenderam o recebimento do cartão e pegaram muitos consumidores de surpresa em Campo Mourão. Há relatos de servidores que tiveram que deixar o carrinho com mercadorias no caixa por não conseguirem utilizar o cartão.

Para evitar maiores transtornos os estabelecimentos já fixaram cartazes informando do problema e que não estarão recebendo temporariamente o cartão BK Bank.

O diretor da unidade do Procon de Campo Mourão, Edilson Moreira, disse que está em contato com a empresa para que o serviço seja normalizado o quanto antes.

“Recebemos essa reclamação sobre uma inconsistência no sistema do BK. Alguns mercados, após várias tentativas, conseguiram passar o cartão, mas devido ao problema, filas começaram a se formar, pois algumas pessoas tiveram que redefinir senha e tudo mais do aplicativo para que conseguissem passar as compras nessa terça-feira. Por conta desses transtornos, os mercados estão deixando de receber com o BK e informando os consumidores, afixando avisos na entrada dos estabelecimentos para que eles tenham conhecimento da situação”, comentou Pereira.

OPERÇÃO CARBONO OCULTO

A medida é um desdobramento direto da Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público.

A investigação apura uma suposta infiltração do PCC (Primeiro Comando da Capital) no setor de combustíveis e no sistema financeiro. A BK Instituição de Pagamento S.A., conhecida como BK Bank, é um dos principais alvos da operação, sendo acusada de atuar como um “banco paralelo” da organização criminosa.

O bloqueio teve efeito imediato na vida dos servidores. A BK Bank é fornecedora de cartões de vale-alimentação para diversas administrações públicas pelo país.

Em comunicado oficial aos estabelecimentos cadastrados, a fintech informou que suas contas foram bloqueadas pela Justiça e que os repasses dos valores às empresas estão temporariamente suspensos. Diante do risco de não receberem pelos valores creditados, os comerciantes decidiram parar de aceitar o cartão.

POSICIONAMENTO DO BK BANK

Em nota oficial, o BK Bank, representado pelo escritório Fernando José da Costa – Advogados, informou que “foi surpreendido com sua inclusão na operação deflagrada na data de hoje”. A instituição afirmou ainda que é “devidamente autorizada, regulada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e conduz todas as suas atividades com total transparência, observando rigorosos padrões de compliance”.

Por fim, o BK Bank reiterou “seu compromisso com a legalidade e coloca-se à inteira disposição das autoridades para prestar esclarecimentos e colaborar plenamente com as investigações”.