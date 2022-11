Acidente em semáforo da Perimetral Tancredo Neves envolve três veículos

Um acidente na Perimetral Tancredo Neves, esquina com a rua Araruna acabou envolvendo três automóveis na madrugada deste domingo, 13, em Campo Mourão.

Segundo as informações, a motorista de um Fiat Argo seguia pela Perimetral, sentido Lar Paraná/Parque de Exposições e ao fazer a conversão na rua Araruna, para seguir sentido à Santa Casa acabou batendo em um Citroen, que também vinha pela Tancredo Neves, em sentido contrário.

Com o impacto, o Argo rodou e foi parar a cerca de 20 metros do local da batida, enquanto o Citroen, também descontrolado bateu em um Fiat Tempra. Os três veículos tiveram danos de grande e regular monta, mas apesar da gravidade, o acidente não deixou feridos. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e vai apurar as causas do acidente.