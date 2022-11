Roncador sedia neste domingo o 8º Pedal dos Mestres, com ciclistas de vários estados

Neste domingo acontece o 8º Pedal dos Mestres – PDM de Roncador, reunindo um grande número de ciclistas vindos de dezenas de cidades e vários estados, inclusive de São Paulo e Mato Grosso do Sul, além do estado do Paraná.

De acordo com informações, dois atletas já chegaram e, detalhe, vieram pedalando da cidade de Perola, um percurso de aproximadamente 250 quilômetros.

O percurso do PDM, será de 145 km, com 5 mil metros de altimetria aproximadamente, o que será um grande desafio aos apaixonados por emoção. Será servido café da manhã as 5h e a largada será as 6h, haverá pontos de apoio com água, frutas e doces a cada 20-25km aproximadamente

Também os pontos móveis nos carros de apoio pelo percurso e o almoço deverá ser servido aos Km70 à 80, a partir das 10h da manhã na cidade de Mato Rico.

Além dos cuidados com alimentação dos ciclistas, haverá também carro de apoio por toda extensão do percurso. A largada e chegada serão no Salão Paroquial São Nicolau da Paróquia Ucraniana de Roncador.

Os organizadores agradecem a colaboração de todos que estão se empenhando na organização do evento, como a prefeitura municipal de Roncador que estará disponibilizando ambulância e enfermeiros para acompanhar os atletas. A prefeitura de Mato Rico e Equipe Trinka Bike de Palmital também são parceiros do evento.

Com informações: voceeregiao.com.br