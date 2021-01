Acidente em semáforo da Perimetral fere motorista e danifica academia

Dois veículos se chocaram na manhã desta quarta-feira, na Perimetral Tancredo Neves, após um deles ter supostamente atravessado no sinal vermelho. O acidente ocorreu por volta das 9h, no cruzamento com a rua Eulália Carneiro de Campos, que dá acesso ao jardim Alvorada.

A colisão envolveu um GM Astra, placas Mercosul (Campo Mourão) e uma caminhoneta Ford Ranger, placas Mercosul (Apucarana). Segundo as informações, a condutora do Astra trafegava pela Perimetral, sentido Parque de Exposições/Lar Paraná, enquanto a caminhonete descia a rua Eulália Carneiro de Campos, sentido a Perimetral.

Conforme as informações apuradas no local, o motorista da Ranger acabou passando no sinal vermelho e batendo forte no Astra, que acabou subindo a calçada e parando na parede de uma academia.

Com o choque o blindex da porta da academia se quebrou. A mulher teve ferimentos leves e foi atendida pelo Siate. O condutor da caminhonete não se feriu. A Polícia Militar esteve no local para fazer o levantamento do acidente.