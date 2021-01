Moradora de CM cai em golpe do cartão e perde R$ 7 mil 

Golpistas fizeram mais uma vítima em Campo Mourão, por meio do cartão de crédito e geraram um prejuízo a ela de aproximadamente R$ 7 mil. A mulher, moradora no jardim Parigot de Souza acionou a Polícia Militar por volta das 21h, quando percebeu que havia caído no golpe.

No local ela relatou aos policiais que havia recebido um telefonema de um suposto gerente de supermercado na cidade de Araruna, o qual relatou que duas mulheres estavam tentando fazer compras e que ele estava desconfiado da atitude das mulheres.

Por esse motivo teria feito a ligação para a proprietária do cartão. Segundo a vítima, o suposto gerente perguntou se a mulher havia perdido o cartão, no entanto ela disse que não.

Neste momento o homem teria dito que provavelmente ela teve o cartão clonado e solicitou que a mulher ligasse em um número para fazer o cancelamento. A vítima disse que ligou e que a pessoa que atendeu solicitou algumas informações, bem como a senha de dois cartões.

Ainda segundo ela, o atendente disse que um funcionário da seguradora iria passar pegar os cartões para que fossem tomadas as providências. Logo depois um homem foi até a residência levou os cartões.

De acordo com o que foi apurado pelos policiais, os golpistas realizaram três compras/pagamentos, causando um prejuízo de cerca de R$ 7 mil.

Quando a vítima desconfiou que poderia ser um golpe ela entrou em contato com o banco e conseguiu cancelar os cartões, porém neste momento os criminosos já haviam feito as compras e deixado a vítima no prejuízo.