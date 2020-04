Acidente em estrada rural mata motociclista, em Quinta do Sol

O jovem Alan Rodrigo Arrigo, 25 anos, morreu vítima de um acidente entre a moto que ele conduzia, uma Honda NX Falcon, e uma Chevrolet Montana, conduzida por Anderson Giori, idade não divulgada.

O acidente aconteceu por volta das 12 horas deste domingo (26), em uma estrada no município de Quinta do Sol, na localidade de Irapuã. A Polícia Militar de Quinta do Sol foi comunicada do acidente por testemunhas, que ligaram para o plantão do destacamento.

Com a violência do impacto o rapaz sofreu ferimentos gravíssimos, com diversas fraturas expostas nos braços e pernas, além de outras lesões por todo o corpo.

Uma equipe de saúde de Quinta do Sol foi ao local e removeu o condutor da moto para o posto de saúde da cidade. O resgate aéreo do Samu foi chamado e fez a remoção da vítima ao hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, mas ele não resistiu e morreu pouco tempo depois.

O motorista da Montana teve algumas escoriações nos braços, mas sem gravidade. Ele foi levado por familiares para atendimento médico. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela polícia. (Informações e foto: Coluna do Rato)