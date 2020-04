Andarilho é encontrado morto no anel viário

Um homem com idade entre 40 a 50 anos, foi encontrado morto no final da tarde deste domingo,por volta das 18h30, no início do anel viário, na saída para Peabiru. O corpo foi encontrado caído em um barranco de aproximadamente 10 metros.

Segundo as informações, o homem é um andarilho, sem documentos e por isso ainda não foi identificado. A Polícia Militar recebeu a informação por meio do telefone de emergência 190 e ao chegar ao local localizou o corpo já sem vida.

Investigadores da Polícia Civil foram acionados e não encontraram sinais de violência no corpo, levantando indícios de morte natural.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para autópsia, onde também vai permanecer por alguns dias aguardando que algum parente, caso ele possua, compareça para providenciar o sepultamento.

Se isso não ocorrer, o andarilho será sepultado como indigente. O corpo possui uma tatuagem semelhante a um tigre em uma das pernas e, no local os policiais encontraram também um cobertor de cor roxa.