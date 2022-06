Acidente deixa motorista com ferimentos em CM

O motorista de um veículo Hyundai ficou ferido após colisão com um VW/Fox, na manhã desta segunda-feira, em Campo Mourão. A colisão ocorreu no cruzamento da rua Visconde Luiz Botelho Mourão, com a rua Interventor Manoel Ribas.

Segundo as informações, o motorista do Fox, de aproximadamente 60 anos, seguia pela rua Visconde Luiz Botelho Mourão, quando acabou avançando a preferencial, na Interventor Manoel Ribas, batendo no Hyundai.

Com o impacto o veículo Hyundai, conduzido por um homem de aproximadamente 40 anos, acabou subindo a calçada. O motorista reclamava de dores e foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro. Já o condutor do Fox não se feriu. Os veículos tiveram danos de pequena monta.