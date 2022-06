XVII Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável será no Uruguai

O maior encontro internacional de turismo religioso e Sustentável acontecerá de 9 a 11 de junho (quinta-feira a sábado) na cidade de Paysandu na República Oriental do Uruguay. O Congresso retorna aprimorado após a suspensão das atividades em 2020 devido à pandemia do covid 19.

O Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável nasceu no ano de 2006, em Campo Mourão, como iniciativa da Fundação São José de Ciências Humanas e Religiosas.

A qualidade e o tratamento profissional dado ao assunto, somado ao interesse dos governos que viram no evento um aliado promocional, se expandiu pelo Brasil, pela América e Europa.

Devido ao grande número de países que buscam indicação para receber a realização do Congresso de Turismo, neste ano, a organização decidiu realizar duas edições, uma em cada semestre do ano. Foram eleitas a República Oriental do Uruguai, com sede na cidade de Paysandú, entre 9 e 11 de junho, e a cidade Patrimônio de Buga, na Colômbia, que receberá o evento entre os dias 24 e 28 de outubro.

Os interessados em participar do XVII Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável poderão fazê-lo presencialmente na Cidade de Paysandu, ou virtualmente deve fazer a inscrição no site do

Congresso: https://congresoturismoreligioso.com/inscripciones/