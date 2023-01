Acidente deixa motociclista ferido no Cidade Alta

Acidente entre carro e moto deixou mais um jovem ferido no trânsito de Campo Mourão. A colisão entre uma Honda Biz e um veículo HB20, ocorreu no início da tarde desta quarta-feira, na rua São José, cruzamento com a rua Vani Borges de Macedo, no jardim Cidade Alta II.

O motociclista de pouco mais de 20 anos trafegava pela rua São José, quando foi atingido pelo automóvel, dirigido por uma mulher que não parou na preferencial.

Com dores na região lombar e no pescoço, ele foi atendido pelo Samu e encamiinhado ao hospital Pronto Socorro.