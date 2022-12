Acidente deixa motociclista ferida no centro de Campo Mourão

A condutora de uma moto Honda Biz ficou ferida ao bater na latera de um GM/Onix que atravessou em sua frente, na avenida Goioerê, esquina com a rua Mato Grosso, centro de Campo Mourão.

Segundo as informações, a vitima pilotava sua moto sentido a Asa Leste quando foi surpreendida pelo veículo que não parou no cruzamento. Com impacto, ela caiu s sofreu fratura em um dos braços.

A equipe do Samu foi acionada e a encaminhou ao hospital Pronto Socorro. O motorista do automóvel não se feriu.