Horta é usada como recurso terapêutico pelo CAPS II

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) realizou com seus usuários ao longo do ano de 2022 o projeto Horta Terapêutica. Trata-se de um recurso utilizado como promotor de bem estar e autonomia dos usuários, além de trabalhar aspectos como coordenação motora, paciência, responsabilidade, cuidados com meio ambiente e nutrição.

O projeto foi realizado em parceria com o curso Técnico de Enfermagem do Colégio Estadual de Campo Mourão. Os usuários do CAPS se revezam em escalas para o cuidado da horta e os alimentos cultivados são consumidos em refeições servidas no local, além da possibilidade de levarem para casa, para consumir com suas famílias.

A coordenadora do CAPS II, Denise Barzotto, destaca a importância da participação dos alunos durante a execução de todo o projeto. “Através do contato rotineiro com os usuários esse recurso promove a socialização e estabelece vínculo, além das mudas doadas por parte dos discentes”, complementa a coordenadora.